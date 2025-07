Ende der Krypto-Rallye? Donald Trump verkündet neue Zölle!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Man kann von Donald Trump halten, was man möchte, aber der Mann ist immer für eine Überraschung gut. Nachdem sich die Lage rund um die Zölle nach Monaten langsam beruhigt hat, fängt er nun wieder an, neue Maßnahmen zu verkünden. Das betrifft unter anderem auch die EU und viele weitere Länder, was auch zu einer kurzfristigen Pause am Kryptomarkt geführt hat.

Wie aus einem Post auf Donald Trumps eigenem Netzwerk Truth Social hervorgeht, dürften schon bald 30-prozentige Zölle auf Waren aus der Europäischen Union fällig werden. Ebenso für Mexiko. Trump begründet diesen Schritt mit dem enormen Handelsdefizit der USA, sowie fehlender “Gegenseitigkeit der Handelsbeziehungen”. Die Nachricht hat zumindest heute keinen großen Ausverkauf am Kryptomarkt herbeigeführt, sondern nur eine kleine Korrektur, doch was nicht ist, kann noch werden.

JUST IN: President Trump announces 30% tariffs on the European Union and Mexico. pic.twitter.com/fWJ3IPfuMS — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 12, 2025

Eskaliert der Handelsstreit zwischen den USA und der EU erneut?

Lange Zeit sah es so aus, als würde sich der Zollstreit langsam aber sicher in Luft auflösen. Die Vereinigten Staaten von Amerika schlossen mit zahlreichen Ländern Abkommen ab, was die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt stark beflügelte und neue Allzeithochs im Dax, Nasdaq und Bitcoin zur Folge hatte. Doch nun folgt offenbar die Kehrtwende und eine erneute Zoll-Eskalation könnte drohen. Denn Trumps Einführung von 30 Prozent Zoll auf europäische und mexikanische Importe könnte scharfe Gegenmaßnahmen hervorrufen, die wiederum zu Gegenmaßnahmen der USA führen könnten.

BREAKING: President Trump announces 30% tariff on the European Union and Mexico.



Trump says if they retaliate, these tariffs will be raised by the same amount as the retaliation. pic.twitter.com/JQ1HsLeseO — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 12, 2025

Die derzeit ebenfalls umstrittene EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reagierte schnell auf die angedrohten Zölle von Donald Trump. Sie erklärte, dass die Europäische Union vollkommen kompromissbereit sei und die Einführung von 30 Prozent Zöllen die Lieferketten über den Atlantik empfindlich stören könnte. Zudem betont sie, dass die EU seit Monaten eine Einigung mit den USA anstrebe. Damit schiebt sie den Ball wieder Donald Trump zu. Allerdings betont sie auch, dass die EU den USA nur noch bis zum 1. August Zeit gebe. Denn man habe bereits Zölle im Wert von 21 Mrd. Euro auf verschiedene US-Waren wie Jeans und Motorräder vorbereitet.

Allerdings seien diese derzeit ausgesetzt. Auch die italienische Regierung hat sich bereits zu Wort gemeldet und betont, dass sie an eine Einigung mit den USA glaube. Sollten die Zölle tatsächlich in Kraft treten, könnte das zwar einen kurzfristigen Kurseinbruch zur Folge haben, dürfte sich aber langfristig nicht auf die positiven Bitcoin-Prognosen auswirken. Insbesondere in Anbetracht dessen, dass mit Bitcoin Hyper ($HYPER) bald die erste Layer 2 für Bitcoin auf den Markt kommt, die die Kryptowährung auf ein ganz neues Level heben könnte.

Bitcoin Hyper startet erfolgreiches ICO

Bitcoin ist nicht nur die beliebteste, sondern auch die mit Abstand sicherste und begehrteste Kryptowährung auf dem Kryptomarkt. Allerdings ist es auch die älteste Kryptowährung und entsprechend ist die Blockchain dazu auch in die Jahre gekommen. DeFi-Funktionen wie Staking und Lending waren erst seit Ethereum oder neueren Alternativen wie Solana oder Sui möglich. Bitcoin-Halter konnten bisher also in erster Linie nur von der Wertsteigerung profitieren, ihre Coins konnten sie aber nicht für sich arbeiten lassen, um eine zusätzliche Rendite zu erzielen, wie das etwa bei $ETH oder $SOL der Fall ist. Das soll sich durch Bitcoin Hyper nun ändern.

(Innerhalb kürzester Zeit ist die Vorverkaufssumme von Bitcoin Hyper auf mehr als 2,53 Mio. US-Dollar explodiert – Quelle: bitcoinhyper.com)

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer 2 Chain, die auf Solana basiert. Anleger können ihre Bitcoin in Zukunft auf die neue Chain bridgen, also im Bitcoin-Netzwerk einfrieren und auf der Hyper-Chain spiegeln. Dort können sie dann für alle DeFi-Anwendungen genutzt werden, die das Solana-Ökosystem bietet. Damit könnten Bitcoin-Investoren in Zukunft zusätzliche Renditen generieren, ohne ihre Coins zu verkaufen. Das könnte sich als echter Gamechanger erweisen.

Bitcoin Hyper kommt mit dem nativen Token $HYPER, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt durch die Decke geht. Nicht oft ergibt sich die Gelegenheit, in ein so vielversprechendes Projekt in einer so frühen Phase zu investieren. Daher haben Anleger innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von über 2,5 Millionen Dollar gekauft. Für frühe Käufer könnte sich hier eine einmalige Gelegenheit auftun, da Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um das 20- bis 50-fache steigen könnte, wenn sich die neue Layer 2 durchsetzt.

