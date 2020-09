Fielmann steigert Gewinn im dritten Quartal - Aktie profitiert

Der Konzernumsatz in den drei Monaten bis September liegt nach vorläufigen Schätzungen bei ungefähr 420 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Steuern beträgt demnach etwa 80 Millionen Euro.

Damit liegen beide Werte über dem Vorjahreszeitraum. 2019 hatte Fielmann im dritten Quartal einen Umsatz von 400 Millionen Euro und ein Vorsteuerergebnis von 78,5 Millionen Euro verzeichnet. Die Zahlen liegen auch über den Erwartungen am Kapitalmarkt.

Fielmann erwartet für 2020 jetzt einen Außenumsatz von 1,6 Milliarden Euro, zuvor standen 1,5 Milliarden auf dem Zettel. Beim Vorsteuerergebnis rechnet Fielmann jetzt mit mehr als 140 Millionen Euro, zuvor waren mehr als 100 Milliarden erwartet worden.

Der Kurs der im SDAX notierten Aktie legte in einer ersten Reaktion zu, gab die Gewinne dann aber wieder ab und notierte zuletzt sogar auf einem etwas tieferen Niveau als vor der Mitteilung.

Fielmann-Aktien steigen deutlich nach überraschend guten Quartalszahlen

Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen haben die Aktien von Fielmann am Mittwoch kurz auf den höchsten Stand seit Ende Februar getrieben. Zuletzt gewannen die Papiere der Optikerkette nach einigen Schwankungen via XETRA 2,7 Prozent auf 68,55 Euro und schlugen sich damit etwas besser als der Nebenwerteindex SDAX. Inzwischen haben die Anteilscheine die coronabedingte Kursdelle fast wieder ausgebügelt.

Die Optikerkette habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Die Resultate untermauerten seine Ansicht, dass die strukturellen Wachstumstreiber des Konzerns wie etwa die demografische Entwicklung und der nachhaltige Trend hin zu Multifokallinsen sowie zu Kontaktlinsen allgemein weiterhin intakt seien.

