Bayer-Gewinnwarnung drückt DAX letztlich nach unten

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 12.812,08 Punkten in den Handel ein und blieb lange in der Gewinnzone. Doch der kräftige Abschlag der Bayer -Aktie konnte am späten Nachmittag nicht mehr durch andere Werte ausgeglichen werden. Zur Schlussglocke gab der DAX 0,23 Prozent auf 12.730,77 Punkte nach.

Das dominierende Motto an den Börsen laute derzeit Abwarten, erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Neue Impulse dürften spätestens mit der Präsidentschaftswahl in den USA und dem Ende der britischen Übergangsfrist beim Brexit kommen. "Spätestens dann wird der DAX aus seiner Seitwärtsrange ausbrechen", glaubt der Experte.

Bayer-Aktien einen Blick wert

Hierzulande steht insbesondere Bayer im Anlegerfokus, nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern eine Gewinnwarnung ausgesprochen hatte. Redaktion finanzen.net / dpa (AFX)

