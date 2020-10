SAP verstärkt sich mit Emarsys bei Kundenbindungs-Software

Damit folgt der DAX -Konzern seiner Strategie von ergänzenden Übernahmen zur Stärkung des Portfolios.

Angaben zum Kaufpreis und zum Umsatz der nicht-börsennotierten Emarsys machte SAP nicht. Auf Basis der Angaben in Unternehmensdatenbanken dürfte Emarsys einen Jahresumsatz im niedrigen dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich erzielen. Basierend auf dieser Schätzung könnte das Transaktionsvolumen in Richtung 400 bis 500 Millionen Dollar gehen, was SAP aber auf Nachfrage nicht kommentieren wollte. Vollzogen werden soll die Übernahme noch im vierten Quartal, abhängig von der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Die Akquisition soll in den Bereich Customer Experience integriert werden, dessen Kern die für 8 Milliarden US-Dollar übernommene Qualtrics ist. Im Juli hatte SAP angekündigt, den Zukauf an eine US-Börse zu bringen, aber Mehrheitsaktionär bleiben zu wollen. Der Termin dafür ist noch offen.

Zur Belegschaft von Emarsys gehören rund 800 Mitarbeiter in 13 Niederlassungen. Zentrale des Unternehmens ist in Indianapolis, die Wurzeln liegen durch die Gründung in Wien indes in Österreich. Von den drei Gründern sind noch Josef Ahorner als Chairman und Hagai Hartman als Chief Innovation Officer dabei.

In Europa ist das Unternehmen u.a. in Berlin, London und Budapest vertreten, außerdem in Sydney. Zu den weltweit über 1.500 Kunden zählen die Lufthansa-Tochter Swiss, außerdem Wizz Air sowie Design Hotels, Samsonite, Tupperware, Helly Hansen und Karl Lagerfeld.

SAP sieht im Bereich Customer Experience großes Potenzial und sich selbst als Nummer zwei in diesem Markt. Die Aufnahme von Emarsys in das Portfolio und die Kombination mit der Datenbank "S/4Hana und der Experience-Management-Technologie von SAP und Qualtrics" ist nach den Worten von SAP-Vorstandssprecher Christian Klein "für diesen Markt ein großer Schritt nach vorne".

Mit der Integration ermögliche SAP ihren Kunden, "künftig eine sehr stark personalisierte Kontaktaufnahme mit Endkunden in Echtzeit - über alle Kommunikationskanäle hinweg". Emarsys bietet den Angaben zufolge eine innovative und leicht zu bedienende, vollständig integrierte, cloud-basierte Marketing-Plattform.

Bob Stutz, Präsident von SAP Customer Experience, betonte die Weiterentwicklung der Technologien für die Kundenbindung in den vergangenen zehn Jahren. In dieser Zeit sei Emarsys zu einer führenden Plattform gewachsen, die "wirklich personalisierte, digitale eins-zu-eins-Interaktionen zwischen Marken und Kunden über alle Kanäle hinweg ermöglicht".

Mitgründer Hartman erwartet, dass "Emarsys und SAP gemeinsam eine neue Blaupause für den digitalen Handel schaffen können, bei dem der Verbraucher im Mittelpunkt steht".

Von Hans-Joachim Koch

WALLDORF (Dow Jones)

