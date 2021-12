Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte mit Verlusten in den großen Verfallstag starten. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex 0,53 Prozent tiefer bei 15.553 Punkten.

2. Börsen in Fernost geben nach

An den asiatischen Märkten geht es zum Wochenausklang abwärts. In Japan ging der Nikkei 1,79 Prozent tiefer bei 28.545,68 Punkten aus dem Handel. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland zeigt sich gegen 7:50 Uhr unserer Zeit bei 3.633 Zählern um 1,13 Prozent leichter, während der Hang Seng in Hongkong bei 23.207 Einheiten einen Verlust von 1,14 Prozent hinnehmen muss.

3. Tesla-Konkurrent Rivian enttäuscht die Erwartungen - Rivian-Aktie bricht nachbörslich ein

Der US-Elektroautobauer und Börsen-Shootingstar Rivian hat bei seiner ersten Zahlenvorlage an der Börse gepatzt. Das Unternehmen werde das Produktionsziel von in diesem Jahr 1200 Elektro-Pick-ups wohl um einige Hundert Autos verfehlen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Zur Nachricht

4. Air France-KLM bestellt 100 Passagierjets bei Airbus - Kauf von A350-Frachtern

Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM hat bei Airbus eine Bestellung über 100 Jets aufgegeben. Der Deal umfasse 100 Mittelstreckenjets der Typen A320neo und A321neo, teilte Air France-KLM am Donnerstagabend in Paris mit. Die ersten Maschinen dürften in der zweiten Hälfte 2023 kommen. Zur Nachricht

5. FedEx verdient mehr als erwartet

FedEx will die Aktionäre nach einem unerwartet guten Verlauf im zweiten Geschäftsquartal (Ende November) mit einem milliardenschweren Aktienrückkauf beglücken. Die Gremien hätten ein neues Rückkaufprogramm über 5 Milliarden US-Dollar freigegeben, hieß es am Donnerstag von dem Logistikkonzern in Memphis. Zur Nachricht

6. Facebook-Konzern Meta: 50.000 Nutzer im Visier von Überwachungsfirmen

Beim Facebook-Konzern Meta sind rund 50 000 Nutzer ins Visier von Überwachungsfirmen geraten, die sie ausspionieren wollten. Die Betroffenen seien unterrichtet worden, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Meta, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören, habe mehrere Unternehmen von seiner Plattform verbannt. Zur Nachricht

7. Deutsche Post stellt Ende ihrer Brief-Transportflieger in Aussicht

Um weniger CO2 zu verursachen, würde die Deutsche Post gern auf Inlandsflüge zur Briefbeförderung verzichten. Es gebe noch drei Flugzeuge, die von montags bis freitags jede Nacht unterwegs seien und deren Einsatz in Sachen Klimaschutz fragwürdig sei, sagte der Post & Paket-Deutschlandchef Tobias Meyer der Deutschen Presse-Agentur in Bonn. Zur Nachricht

8. US-Behörde empfiehlt andere Impfstoffe vor Johnson & Johnson

Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt künftig, andere Corona-Impfstoffe dem Wirkstoff von Johnson & Johnson vorzuziehen. Damit werde eine Empfehlung von einem Beratergremium übernommen, das kurz zuvor einstimmig entsprechend abgestimmt hatte, teilte die CDC am Donnerstag mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,33 US-Dollar. Das waren 69 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 71,59 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter über der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1340 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1336 Dollar festgesetzt.

