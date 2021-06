Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch etwas höher eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,1 Prozent fester bei 15.652 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den Märkten in Fernost schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (07:44 Uhr) einen Verlust von 0,30 Prozent bei 28.876,76 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,21 Prozent auf 3.587,67 Zähler zurück, wogegen der Hang Seng 0,21 Prozent auf 28.719,63 Einheiten abgibt.

3. Bezos, Musk und Co.: US-Regierung sucht Quelle von Steuerdaten-Leaks

Die US-Steuerbehörde IRS will ermitteln, wie brisante Daten von Superreichen wie Jeff Bezos, Elon Musk oder Warren Buffett an die Öffentlichkeit geraten konnten. Zur Nachricht

4. IPO: Ausgabepreis bei US-Startup Marqeta oberhalb der Preisspanne

Das Finanz-Startup Marqeta dürfte bei seinem Börsengang mehr erlösen als ursprünglich geplant. Zur Nachricht

5. Uniper und Fortum verstärken Zusammenarbeit im Servicegeschäft

Der Energieversorger Uniper und sein finnischer Mutterkonzern Fortum arbeiten im Servicegeschäft künftig enger zusammen. Zur Nachricht

6. Renault: Ermittlungsverfahren wegen Diesel-Abgaswerten

Nach jahrelangen Untersuchungen hat die französische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen Renault wegen mutmaßlichen Betrugs eingeleitet. Zur Nachricht

7. Airbus Helicopters stärkt MRO-Geschäft mit Übernahme von ZF-Tochter

Die Helikoptersparte von Airbus übernimmt die ZF Luftfahrttechnik GmbH, einer Tochter des Autozulieferers ZF Friedrichshafen. Zur Nachricht

8. Boeing mit deutlichem Auftragsplus im Mai

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat seine Auftragsbilanz im vergangenen Monat dank hoher Nachfrage nach 737-Max-Jets deutlich gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise markieren mehrjährige Höchststände

Die Ölpreise sind am Mittwoch auf mehrjährige Höchststände gestiegen.

10. Euro weiter bei knapp 1,22 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch weiter bei knapp 1,22 US-Dollar notiert.

Bildquellen: Börse Frankfurt