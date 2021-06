Asiens Börsen uneinheitlich -- Boeing mit deutlichem Auftragsplus im Mai -- Ermittlungsverfahren wegen Diesel-Abgaswerten bei Renault

Der deutsche Aktienmarkt kam am Dienstag nicht so recht vom Fleck.

Der DAX präsentierte sich schon zur Handelseröffnung quasi unbewegt und machte auch anschließend keine großen Schritte. Er verließ den Handel letztlich mit einem leichten Minus von 0,23 Prozent auf 15.640,60 Punkte. Daneben begann der TecDAX den Tag etwas schwächer, zeigte sich im weiteren Verlauf jedoch mit höheren Notierungen. Zum Handelsschluss fiel er dann jedoch erneut 0,08 Prozent zurück auf 3.388,94 Stellen.

Nachdem der deutsche Leitindex die Woche mit einem neuen Rekord bei rund 15.732 Punkten begonnen hatte, ging es am Dienstag ruhiger zu. Doch auch am Vortag schon war das Handelsvolumen das viertniedrigste in diesem Kalenderjahr. Auf dem aktuellen Kursniveau gebe es demnach nur noch geringes Kaufinteresse, wie Analyst Thomas Altmann von QC Partners interpretierte. Solange das Verkaufsinteresse ebenfalls niedrig bleibe, könne sich der DAX dennoch auf diesem hohen Niveau halten.

Frische Impulse gab es am Dienstagvormittag von Seiten der Konjunktur: Zwar ist die Eurozone im Herbst und Winter in die Rezession gerutscht, dennoch fiel der Rückschlag nicht ganz so stark aus wie zunächst befürchtet.

