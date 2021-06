Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelseröffnung marginale 0,06 Prozent auf 15.668,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Abgaben

Der japanische Leitindex Nikkei büßt 0,23 Prozent ein auf 28.953,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,91 Prozent zurück auf 3.566,64 Zähler, während der Hang Seng 0,39 Prozent auf 28.675,37 Einheiten verliert.

3. Top-Manager Guillen verlässt Tesla nach über zehn Jahren

Der US-Elektroautobauer Tesla und eine seiner wichtigsten Führungskräfte gehen künftig getrennte Wege. Zur Nachricht

4. Apple bringt mehr Datenschutz und smarte Funktion für seine Geräte - Apple-Aktie unbeeindruckt

Apple setzt im Konkurrenzkampf um Nutzer von Smartphones und Computern auf Datenschutz und smarte Funktionen. Zur Nachricht

5. US-Arzneimittelbehörde lässt umstrittenes Alzheimer-Medikament von Biogen zu

Trotz umstrittener Wirksamkeit hat die US-Arzneimittelbehörde FDA ein neues Alzheimer-Medikament zugelassen. Zur Nachricht

6. Hackerangriff auf Pipeline: Ermittler kommen an Großteil von Lösegeld

Nach dem Hackerangriff auf die größte Benzin-Pipeline in den USA haben Ermittler den Großteil einer Lösegeldzahlung in der Digitalwährung Bitcoin wiedererlangt. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Borussia Dortmund will so viele Spieler wie möglich gegen Coronavirus impfen lassen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will bis zum Beginn der neuen Spielzeit so viele seiner Spieler wie möglich gegen das Coronavirus geimpft haben. Zur Nachricht

8. Goldman-Sachs-Stratege: Kupfer ist eine Alternative zu Kryptowährungen

Viele Krypto-Fans sehen in Bitcoin und Co. eine gute Alternative zu Gold. Doch für den obersten Rohstoffexperten von Goldman Sachs sind sie eher eine Alternative zu Kupfer. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel weiter gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,95 US-Dollar. Das waren 54 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 50 Cent auf 68,73 Dollar.

10. Euro bei knapp 1,22 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel an der Marke von 1,22 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2185 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor.

Bildquellen: Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com