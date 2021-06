DAX tritt auf der Stelle -- Asiens Börsen schwächeln -- ABOUT YOU legt Preisspanne für IPO fest -- Daimler-Chef zuversichtlich auch für kommendes Jahr -- MorphoSys, Telefonica Deutschland im Fokus

Nachdem der deutsche Leitindex die Woche mit einem neuen Rekord bei rund 15.732 Punkten begonnen hatte, geht es am Dienstag ruhiger zu. Doch auch am Vortag schon war das Handelsvolumen das viertniedrigste in diesem Kalenderjahr. Auf dem aktuellen Kursniveau gebe es demnach nur noch geringes Kaufinteresse, wie Analyst Thomas Altmann von QC Partners interpretiert. Solange das Verkaufsinteresse ebenfalls niedrig bleibe, könne sich der DAX dennoch auf diesem hohen Niveau halten.

So eröffnete der DAX präsentierte sich schon zur Handelseröffnung quasi unbewegt bei 15.674,41 Punkten und macht auch anschließend keine großen Schritte. Daneben begann der TecDAX den Tag 0,1 Prozent schwächer bei 3.388,16 Einheiten. Er zeigt sich im weiteren Verlauf mit leicht höheren Notierungen.

Der deutsche Aktienmarkt kommt am Dienstag nicht recht vom Fleck.

Mit Spannung warten Börsianer auf die Beratungen der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Experten rechnen dabei aber nicht mit großen geldpolitischen Änderungen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt betont, die Wirtschaft der Euro-Zone sei auf ihrem Weg aus der Virus-Krise heraus immer noch auf kräftige geldpolitische Hilfen angewiesen. "Es ist derzeit schwer einzuschätzen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen sein wird, die Geldpolitik etwas an die sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen", betonte Stanzl.

An den europäischen Aktienmärkten halten sich die Anleger am Dienstag zurück.

An der Wall Street endete der Handel am Montag uneinheitlich.

Der Dow Jones begann den Handel 0,03 Prozent fester bei 34.766,20 Punkten, rutschte im Verlauf aber in die Verlustzone. Mit einem Abschlag von 0,37 Prozent verabschiedete sich der US-Leitindex bei 34.629,38 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite suchte unterdessen im Handelsverlauf lange Zeit nach seiner Richtung, im späten Handel übernahmen dann die Bullen das Ruder. Das Börsenbarometer schloss mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 13.881,72 Indexpunkten.

Im Fokus der Anleger standen Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen , die diese am Sonntag machte. Sie begrüßte Bidens Pläne zu billionenschweren Konjunkturhilfen und verdeutlichte, dass eine höhere Inflation und damit einhergehende höhere Zinsen kein Problem für die USA darstellen würde: "Falls wir am Ende ein etwas höheres Zinsumfeld haben, wäre das tatsächlich ein Plus aus Sicht der Gesellschaft und der Fed".

