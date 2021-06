VW-, Daimler- & BMW-Aktien: Anleger treten bei Autowerten nach gutem Lauf auf die Bremse

Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Autos & Parts fiel dieses Mal mit einem Abschlag von 1,3 Prozent als letzter in der Branchentabelle auf, nachdem er sich am Vortag noch denkbar knapp seinem Rekordniveau aus dem Jahr 2015 genähert hatte. Im DAX wurden die Aktien der drei Autobauer Volkswagen Daimler und BMW mit Abschlägen davon erfasst.So geht es via XETRA für die VW-Aktie zeitweise 2,05 Prozent auf 233,90 Euro nach unten. Daimler-Papiere müssen derweil einen Abschlag von 1,44 Prozent auf 78,99 Euro hinnehmen, während BMW-Anteilsscheine 1,19 Prozent tiefer bei 94,75 Euro notieren.

Der Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect sprach von einer Rotationsbewegung, die Anleger am Dienstag aus den zuletzt gefragten zyklischen Branchen wieder in defensivere Anlagen treibe. Darunter leide neben den Autowerten zum Beispiel auch der Chemiesektor, so der Experte. Der Elektrifizierungstrend und der Konjunkturaufschwung nach der Corona-Krise galten am Vortag noch als wichtigste Treiber für den zuletzt guten Lauf der Autowerte.

Anders als der Stoxx-Sektorindex bleiben die drei deutschen Autobauer von ihren historischen Bestmarken denn auch noch ein ganzes Stück entfernt. BMW und Daimler schafften es zuletzt zwar auf Hochs seit 2018 beziehungsweise 2015, während Volkswagen im März schon einmal näher am 2015er Hoch standen. Für Rekorde müssten Volkswagen, Daimler und BMW aktuell aber noch zwischen 12 und 30 Prozent zulegen.

