Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 52,27 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 52,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 694.974 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 64,87 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 24,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,90 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,68 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,87 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 6,42 EUR je Aktie aus.

