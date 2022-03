Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Tag der US-Leitzinsentscheidung starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex um 2,12 Prozent höher bei 14.212 Punkten.

2. Börsen in Fernost schießen hoch

Die Börsen in Fernost klettern am Mittwoch teils kräftig. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsschluss 1,64 Prozent auf 25.762,01 Einheiten. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unsere Zeit um 3,26 Prozent rauf auf 3.164 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong schießt derweil um 8,06 Prozent auf 19.899 Zähler hoch.

3. E.ON verbessert bereinigten Konzerngewinn 2021 deutlich

Der Energieversorger E.ON hat 2021 operativ mehr verdient und den bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzern profitierte dabei von einem guten Ergebnis im Kundenlösungsgeschäft, u.a aufgrund der erfolgreichen Umstrukturierung im Geschäft in Großbritannien. Zur Nachricht

4. Grand City Properties verdient etwas mehr

Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties zeigt sich aufgrund einer starken Nachfrage nach Wohnungen auch für das laufende Jahr zuversichtlich. Zur Nachricht

5. US-Notenbank Fed dürfte Leitzins erstmals seit Corona-Krise erhöhen

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) entscheidet an diesem Mittwoch über die erste Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Der Leitzins liegt derzeit noch in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Experten rechnen wegen der anhaltend hohen Inflationsrate nun mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Zur Nachricht

6. FC Barcelona und Spotify verkünden 'strategische Partnerschaft'

Der hochverschuldete spanische Fußball-Topclub FC Barcelona wird ab dem Sommer mit Spotify als Hauptsponsor zusammenarbeiten. Man habe mit dem Musikstreaming-Marktführer einen Vertrag über eine "strategische Partnerschaft" unterzeichnet, teilte der Club von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am Dienstagabend mit. Zur Nachricht

7. Bayer, Henkel und Co. im Blick: Warum manche deutsche Unternehmen in Russland bleiben

iele deutsche Konzerne haben ihr Russland-Geschäft wegen des Ukraine-Krieges vorerst eingestellt. Andere halten daran fest. Einfach ist das für die Firmen angesichts der allgemeinen Empörung über die russische Aggression nicht. Warum tun sie es dennoch? Geht es um die Verantwortung für Mitarbeiter und Kunden oder doch nur ums Geld? Zur Nachricht

8. Nagarro hat 2021 besser abgeschnitten als erwartet

Der IT-Dienstleister Nagarro hat das vergangene Jahr besser beendet als prognostiziert. Nach vorläufigen Zahlen habe der Umsatz 2021 bei 546 Millionen Euro gelegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Zur Nachricht

9. BMW rechnet mit kräftigem Gewinnplus trotz Ukraine-Krieg

BMW erwartet trotz des zunehmend unsicheren Umfelds dieses Jahr zwar einen deutlichen Gewinnanstieg, die Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine belasten aber wegen Produktionsengpässen das Geschäft. Zur Nachricht

10. Euro zur Wochenmitte unter 1,10 Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0970 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0991 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: TijanaM / Shutterstock.com