Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird zum Auftakt des dritten Quartals mit kleinen Abschlägen erwartet. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen um 0,14 Prozent leichteren Start bei 12.294 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

Zur Wochenmitte ist an den asiatischen Märkten keine einheitliche Tendenz zu erkennen. In Tokio gibt der Nikkei aktuell um 0,89 Prozent auf 22.089 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite hingegen Gewinne in Höhe von 0,90 Prozent aus und steigt auf 3.011 Einheiten. In Hongkong wird am Mittwoch aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Der Hang Seng verharrt somit auf seinem gestrigen Schlussstand bei 24.427,19 Zählern.

3. Insolvenzverwalter: Zahlreiche Investoren an Teilen von Wirecard interessiert

Der von einem Bilanzskandal erschütterte Zahlungsdienstleister Wirecard dürfte zerschlagen werden. "Es haben sich bereits eine Vielzahl von Investoren aus aller Welt gemeldet, die Interesse am Erwerb des Kerngeschäfts beziehungsweise der davon unabhängigen und eigenständig erfolgreich am Markt agierenden Geschäftsbereiche haben", teilte Insolvenzverwalter Michael Jaffe mit. Zur Nachricht

4. Paketdienst FedEx kommt besser durch Krise als erwartet

Der US-Paketdienstleister FedEx steckt die Corona-Krise bislang besser weg als erwartet. Im jüngsten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) sanken die Erlöse im Jahresvergleich nur um überraschend geringe zwei Prozent auf 17,4 Milliarden Dollar (15,5 Mrd Euro). Zur Nachricht

5. BOC Aviation storniert 30 Boeing 737 Max

Boeing muss weitere Stornierungen für seinen Problemflieger 737 Max verkraften. Die chinesische Flugzeug-Leasinggesellschaft BOC Aviation hat Orders für 30 Maschinen dieses Typs storniert und die Lieferung weiterer Flugzeuge verschoben. Zur Nachricht

6. Merck erhält in USA weitere Zulassung für Krebsmittel Bavencio

Die Darmstädter Merck hat in den USA eine weitere Zulassung für das Krebsmittel Bavencio (Avelumab) gegen Blasenkrebs erhalten. Zur Nachricht

7. Airbus baut 15.000 Stellen ab

Airbus will nach der Reduzierung der Produktion die Axt auch an die Belegschaft setzen. Weltweit müsse die Zahl der Mitarbeiter um 15.000 verringert werden, teilte der Flugzeughersteller mit. Das soll bis zum Sommer 2021 umgesetzt werden. Zur Nachricht

8. Facebook sperrt in den USA Konten einer rechtsextremen Gruppe

Facebook hat auf seinen Plattformen rund 320 Konten, mehr als 100 Gruppen und 28 Seiten eines in den USA nach Gewalt strebenden rechtsextremen Netzwerks gesperrt. Die regierungsfeindliche Gruppe werde ab sofort als "gefährliche Organisation" eingestuft und von allen Plattformen verbannt, teilte Facebook mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf einen starken Rückgang der Ölreserven in den USA, der für Auftrieb bei den Notierungen sorge. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,70 US-Dollar.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1216 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1198 Dollar festgesetzt.

