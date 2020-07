Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen um 0,14 Prozent tiefer bei 12.294 Punkten. Am Dienstag konnte er dann 0,64 Prozent auf 12.310,93 Punkte dazugewinnen. Der TecDAX beendete den Dienstagshandel 1,92 Prozent stärker bei 2.953,65 Zählern.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch nur wenig verändert zum Vortag in den Handel starten.

Nachdem die US-Märkte positiv in die neue Woche gegangen waren, herrschte am Dienstag zunächst Zurückhaltung, bevor die Bullen übernahmen. Belastend wirkten Verluste beim Index-Schwergewicht Boeing , das mit Stornierungen von Aufträgen zu kämpfen hat. Weiterhin bleiben zudem die Sorgen rund um die weiteren Entwicklungen hinsichtlich der Coronavirus-Pandemie präsent.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete 0,33 Prozent im Minus bei 25.512,43 Punkten und pendelte im Verlauf lange um die Nulllinie, bevor er sich endgültig für die Gewinnzone entschied und mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 25.811,65 Punkten in den Feierabend ging. Der NASDAQ Composite konnte noch deutlichere Gewinne verzeichnen und schloss 1,87 Prozent fester bei 10.058,77 Zählern.

Zur Wochenmitte ist an den asiatischen Märkten keine einheitliche Tendenz zu erkennen.

In Tokio gibt der Nikkei gegen 8:15 Uhr unserer Zeit um 0,75 Prozent auf 22.122 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit Gewinne in Höhe von 0,71 Prozent aus und steigt auf 3.006 Einheiten. In Hongkong wird am Mittwoch aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Der Hang Seng verharrt somit auf seinem gestrigen Schlussstand. Am Dienstag hatte er den Handel 0,52 Prozent höher bei 24.427,19 Zählern beendet.

Wie aus dem quartalsweise veröffentlichten Tankan-Bericht hervorgeht, hat sich die Stimmung in der japanischen Großindustrie zuletzt noch stärker verschlechtert als erwartet. Der Index sank von minus 8 auf minus 34 und signalisiert damit eine klare Mehrheit der Pessimisten. In China stieg der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor hingegen auf den höchsten Stand seit sechs Monaten und liegt im expansiven Bereich.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken