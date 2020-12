Mittwochshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte nach weiteren Rekorden an der Wall Street mit Zugewinnen in den Mittwochshandel starten. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex um 0,55 Prozent höher bei 13.351 Punkten gesehen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

ie asiatischen Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei gewann zuletzt 1,33 Prozent auf 26.818 Punkte hinzu. Der Shanghai Composite gibt dagegen aktuell um 0,66 Prozent auf 3.388 Einheiten nach. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 0,83 Prozent höher bei 26.523 Zählern.

3. Aurubis hebt nach Gewinnwachstum die Dividende an

Der Hamburger Kupfer- und Metallkonzern Aurubis blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Geschäftsjahr verhalten optimistisch in die Zukunft. Konzernchef Roland Harings erwartet im Geschäftsjahr 2020/21 (bis Ende September) ein operatives Vorsteuerergebnis von 210 bis 270 Millionen Euro. Zur Nachricht

4. Klöckner & Co: Interesse an Gesamtübernahme führt nicht zu Angebot

Beim Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) hat ein Übernahmeinteresse von Finanzinvestoren und dem Großaktionär Friedhelm Loh nicht zu einem Angebot geführt. Eine entsprechende unverbindliche Interessensbekundung hätten der US-Finanzinvestor Apollo und die Swoctem GmbH am Dienstag wieder zurückgezogen. Zur Nachricht

5. Covestro erhöht Jahresprognose deutlich

Der Werkstoffhersteller Covestro wird dank eines bislang guten vierten Quartals deutlich optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Das EBITDA werde 1,440 Milliarden bis 1,5 Milliarden erreichen. Zur Nachricht

6. Home24 besorgt sich frisches Geld über Kapitalerhöhung

Der Möbelhändler Home24 zapft nach einem guten Lauf seines Aktienkurses den Kapitalmarkt an. Die Berliner verkauften am Dienstag 2,64 Millionen neue Aktien an institutionelle Investoren und strichen damit brutto 46,4 Millionen Euro ein. Zur Nachricht

7. Salzgitter muss Kapitalertragsteuern zurückzahlen

Der Stahlkonzern Salzgitter muss im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften Kapitalertragsteuern zurückzahlen. Die Aufforderung der niedersächsischen Finanzverwaltung gehe mit einem 2016 ergangenen Urteil des Bundesfinanzhofs einher. Zur Nachricht

8. Uber stößt nach Roboterautos auch Flugtaxi-Projekt ab

Uber hat nur einen Tag nach seinen Roboterautos auch sein Flugtaxi-Projekt abgestoßen. Die Sparte Uber Elevate wird vom Flugtechnik-Entwickler Joby übernommen. Zur Nachricht

9. Ölpreise schwächer

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwoch mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,19 auf 45,41 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 48,62 Dollar zurückfiel.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro ist am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2140 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 Dollar gestanden hatte.

