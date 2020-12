Werbung

Der Deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit Zugewinnen in den Handel starten. Der DAX steht vorbörslich rund 0,55 Prozent höher bei 13.351 Punkten. Am Vortag war er mit einem knappen Plus von 0,06 Prozent auf 13.278,49 Punkte aus dem Handel gegangen. Der TecDAX wird ebenfalls stärker erwartet. Am Dienstag schloss er 0,43 Prozent fester bei 3.137,05 Stellen. Vor allem Nachrichten aus den USA heben die Stimmung. Dort wurden am Vortag neue Rekorde an der Wall Street verzeichnet und außerdem scheint es Fortschritte beim Hilfspaket zu geben. "Nach langem Hin und her liegt jetzt ein konkreter Vorschlag für das nächste US-Hilfspaket auf dem Tisch", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Weitere Akzente könnten die Brexit-Verhandlungen setzen, wo eine Last-Minute-Einigung inzwischen zumindest möglich erscheint. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürfte es zur Wochenmitte bergauf gehen. Der EuroSTOXX 50 steht vorbörslich rund 0,5 Prozent im Plus bei 3.543 Punkten. Am Vorgag hatter er zum Handelsschluss noch Verluste verzeichnet. Neue Rekordniveaus an der Wall Street und überwiegend positive Vorgaben aus Asien dürften sich stützend auswirken. Auch eine baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffes in den USA sowie ein konkreter Vorschlag für ein neues US-Hilfspaket dürften helfen. Allerdings heißt es am Markt auch, dass viele Anleger vor der morgigen EZB-Sitzung eher zurückhaltend agieren dürften. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street trauetn sich am Dienstag aus der Reserve. Der Dow Jones ging tiefer in den Donnerstagshandel, kletterte anschließend aber über die Nulllinie. Zum Börsenschluss wies er Zuschläge in Höhe von 0,36 Prozent bei 30.174,40 Einheiten aus. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls mit negativer Tendenz. Im weiteren Verlauf wechselte er gleichermaßen auf grünes Terrain und schloss letztlich 0,50 Prozent im Plus bei 12.582,77 Punkten. An den Märkten belasteten dennoch die andauernde Corona-Pandemie sowie Spannungen zwischen den USA und China die Stimmung. Nachdem die US-Regierung neue Sanktionen gegen die Volksrepublik verhängt hatte, kündigte diese nun an, Vergeltungsmaßnahmen auszuarbeiten. Vor dem US-Kongress kam es derweil weiterhin nicht zu einer Einigung bezüglich eines Konjunkturpakets. "Wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Es besteht das Risiko weiterer Lockdowns gerade in den USA", so Invesco-Fondsverwalterin Georgina Taylor laut Dow Jones Newswires. Auch die Verhandlungen um einen Brexit-Deal sorgen bei Markteilnehmern für Verunsicherung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken