BASF-Aktie steigt: BASF erwägt wohl Verkauf von US-Vermögenswerten für 400 Millionen US-Dollar

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtete, könnte ein Verkauf rund 400 Millionen US-Dollar in die Kassen der Ludwigshafener spülen. Allerdings gebe es noch keine endgültige Entscheidung. Zu Disposition stehen dem Bericht zufolge eine Tensid-Fabrik in Kankakee, Illinois, welche mit rund 250 Millionen Dollar bewertet wird. Dazu kommt noch das Kaolin-Geschäft im südlichen Georgia. BASF wollte sich zu den Informationen nicht äußern. BASF -Chef Martin Brudermüller strebt eine Verschlankung des Portfolios an. Die Aktie reagierte kaum auf die Nachricht und lag am Nachmittag weiter mit gut 3 Prozent im Plus.

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)

