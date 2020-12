BAT-Aktie höher: British American Tobacco rechnet mit Umsatzplus am oberen Ende der Prognosespanne

Die British American Tobacco plc hatte ihren Umsatzausblick im Juni auf ein wechselkursbereinigtes Plus von 1 bis 3 Prozent von einer zuvor angepeilten Bandbreite von 3 bis 5 Prozent gesenkt. Das Ziel, in fünf Jahren mit neuartigen Produkten wie E-Zigaretten 5 Milliarden Pfund umzusetzen, hat unverändert Bestand.

An der Börse in London legt die BAT-Aktie am Mittwoch zeitweise um 1,10 Prozent auf 28,64 Pfund zu.

