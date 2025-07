Gute Stimmung in London: FTSE 100 mit Zuschlägen

FTSE 100 im Blick

Heute zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,45 Prozent auf 8.966,53 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,608 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8.926,55 Punkten in den Handel, nach 8.926,55 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8.926,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8.971,02 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,284 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.06.2025, den Wert von 8.834,03 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2025, einen Stand von 8.275,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8.187,46 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8,55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9.016,98 Punkten. Bei 7.544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 14,10 Prozent auf 2,69 GBP), Diploma (+ 6,27 Prozent auf 52,11 GBP), Lloyds Banking Group (+ 3,09 Prozent auf 0,79 GBP), Airtel Africa (+ 2,54 Prozent auf 1,90 GBP) und Ashtead (+ 2,52 Prozent auf 47,97 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil easyJet (-5,08 Prozent auf 4,99 GBP), RS Group (-2,25 Prozent auf 5,65 GBP), Imperial Brands (-0,44 Prozent auf 29,13 GBP), Reckitt Benckiser (-0,44 Prozent auf 49,84 GBP) und Antofagasta (-0,44 Prozent auf 18,28 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 41.128.444 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 186,933 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die WPP 2012-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent bei der Taylor Wimpey-Aktie zu erwarten.

