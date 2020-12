Aktien von VW-Beteiligung Quantumscape nach Akku-Testdaten auf Rekordhoch

In der Spitze schnellte der Kurs des US-Unternehmens im US-Börsenhandel um fast 30 Prozent auf 56,79 US-Dollar nach oben. Zuletzt betrug das Plus noch 12,6 Prozent auf knapp 50 Dollar.

Den Angaben des Unternehmens zufolge erreichen die Batterien von Quantumscape innerhalb von 15 Minuten etwa 80 Prozent ihrer maximalen Ladefähigkeit - und wären damit doppelt so schnell aufgeladen wie entsprechende herkömmliche Lithium-Ionen-Aggregate, wie sie bisher in der Autoindustrie genutzt werden, unter anderem von Tesla oder auch VW. Mit den Batterien von Quantumscape betriebene Fahrzeuge könnten so rund 50 Prozent mehr Strecke zurücklegen als solche mit der bisherigen Batterietechnologie.

Allerdings gilt die Festkörpertechnologie bisher noch nicht als ausgereift und muss sich in ihrer Eignung für die industrielle Fertigung noch bewähren. Unter anderem forscht auch Elektronikriese Samsung an der Technik. Branchenexperten rechneten bisher frühestens in der zweiten Hälfte des gerade begonnenen Jahrzehnts damit, dass ein Durchbruch für die Seriennutzung in Sichtweite gerät.

Volkswagen ist nach mehreren Investitionsrunden mit knapp einem Drittel an Quantumscape beteiligt. Der Börsenwert des US-Start-Ups beläuft sich mittlerweile auf knapp 19 Milliarden US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)

Werbung

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com