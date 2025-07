Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit Einbußen

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 90,30 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 90,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 90,22 EUR. Bei 90,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.278 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 26,47 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Abschläge von 12,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,58 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,56 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 77,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,96 EUR je Aktie.

