Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 89,96 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 89,96 EUR. Bei 89,42 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,86 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 325.717 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Gewinne von 26,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Abschläge von 12,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,58 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,56 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

