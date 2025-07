Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag im Minus

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 90,26 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 90,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 89,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,42 EUR. Bisher wurden heute 314.404 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 20,96 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 12,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,58 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,56 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 25.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,96 EUR je Aktie.

