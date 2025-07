DAX aktuell

Der DAX dürfte sich zum Handelsstart am Mittwoch stabilisieren. Dabei dürften positive Entwicklungen an der Zollfront die Zuversicht der Anleger heben.

Werte in diesem Artikel

Der DAX hat noch am Dienstag 1,09 Prozent schwächer bei einem Stand von 24.041,90 Zählern geschlossen und damit seine Korrektur vom Wochenstart fortgesetzt.

Am Mittwoch deutet sich aber eine Stabilisierung an, auch wenn der Rekordstand deutlich außer Reichweite bleibt.

Wer­bung Wer­bung

DAX-Rekord

Erst am 10. Juli hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern.

Zolldeal mit Japan macht Hoffnung

Vorbörsliche Indikatoren lassen auf eine feste DAX-Eröffnung hoffen. Vor der anrollenden Berichtssaison und der näher rückenden Frist im Zollstreit mit den USA setzt sich der Schlingerkurs im deutschen Leitindex damit fort.

Für Hoffnung sorgt ein "massives" Handelsabkommen mit Japan, das US-Präsident Trump verkündete. Darin habe man sich auf "gegenseitige" Zölle von 15 Prozent geeinigt. Zuvor hatte Trump noch Zölle in Höhe von 25 Prozent gefordert. Die Tokioter Börse feierte und die Europäer hoffen auf eine Blaupause für ihre laufenden Verhandlungen. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX