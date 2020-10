Montagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX legt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,67 Prozent auf 12.774,00 Punkte zu.

2. Asiens Aktienmärkte stark

Der Handel in Tokio ist am Montag von einer positiven Stimmung geprägt. Der Nikkei gewinnt 1,19 Prozent auf 23.303,40 Punkte.

Feiertagsbedingt ruht der Handel in Shanghai weiterhin. Am Mittwoch verlor der Shanghai Composite 0,20 Prozent auf 3.218,05 Punkte. In Hongkong ist die Feiertagspause unterdessen beendet: Der Hang Seng kann derzeit 1,55 Prozent auf 23.823,35 Zähler zulegen.

3. Sartorius-Aktie: Sartorius übernimmt Aufreinigungsspezialist BIA

Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius baut sein Geschäft mit einer kleineren Übernahme aus. Zur Nachricht

4. ADO-Properties-Tochter Adler Real Estate erhöht Eigenkapital

Das Immobilienunternehmen Adler Real Estate beschafft sich über eine bereits angekündigte Kapitalerhöhung frisches Geld. Zur Nachricht

5. K+S könnte offenbar US-Tochter Morton Salt bald loswerden

Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S ist bei dem geplanten Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts offenbar kurz vor dem Ziel. Zur Nachricht

6. Shop Apotheke legt in der Corona-Krise weiter kräftig zu

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke ist in der Corona-Krise auch im dritten Quartal kräftig gewachsen. Zur Nachricht

7. Tesla-Gegner kritisieren Ende der Anhörung

Gegner der geplanten Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla haben das Ende der Anhörung von Einwendern nach acht Tagen scharf kritisiert. Zur Nachricht

8. Veolia: Kein feindliches Übernahmeangebot für restliche Suez-Aktien

Der französische Entsorgungskonzern Veolia Environnement SA wird ohne weitere Bedingungen auf ein feindliches Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien von Suez verzichten, wenn ihre Offerte für die 29,9 Prozent von Engie gehaltenen Suez-Aktien erfolgreich war. Zur Nachricht

9. O2-Aktie: O2 startet sein 5G-Netz

Das Mobilfunkunternehmen Telefónica Deutschland hat als dritter deutscher Netzbetreiber Antennen in dem Übertragungsstandard 5G aktiviert. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro hat sich zum Start in die Woche kaum bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1731 Dollar und damit in etwa so viel wie zum Wochenausklang.

