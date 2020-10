Unter Druck geriet der deutsche Aktienmarkt am Freitag, nachdem bekannt wurde, dass sich US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania mit dem Coronavirus angesteckt haben. Derweil hat sich die Lage am US-Arbeitsmarkt im September weiter verbessert, allerdings fielen die Signale der einzelnen Messgrößen widersprüchlich aus. Während die Zahl der Beschäftigten schwächer als erwartet zunahm, sank die Arbeitslosigkeit deutlicher als prognostiziert, allerdings bei sinkender Erwerbsbeteiligung, und die Stundenlöhne stiegen nur marginal.

Deutlicher Abgabedruck entstand am Freitag, nachdem die Nachricht von der Coronavirus-Infektion von Donald Trump bekannt wurde. Besonders die Folgen für den derzeit laufenden US-Wahlkampf beschäftigten die Anleger. Noch unklar ist, wie lange sich Trump und seine Ehefrau Melania in Quarantäne begeben müssen.

An den europäischen Aktienmärkte dominierten am Freitag die Bären.

Schuld an der schlechten Anlegerstimmung war insbesondere die Nachricht, dass sich der US-Präsident Donald Trump und die First Lady Melania Trump mit dem Coronavirus infiziert haben. Marktteilnehmer zeigten sich verunsichert, da die US-Wahl am 3. November unter Umständen nun in Gefahr sein könnte.

In Japan und Hongkong werden am Montag satte Gewinne eingefahren.

Der Handel in Tokio ist am Montag von einer positiven Stimmung geprägt. Der Nikkei gewinnt derzeit 1,23 Prozent auf 23.313,17 Punkte. (7.22 Uhr MESZ)

Feiertagsbedingt ruht der Handel in Shanghai weiterhin. Am Mittwoch verlor der Shanghai Composite 0,20 Prozent auf 3.218,05 Punkte. In Hongkong ist die Feiertagspause unterdessen beendet: Der Hang Seng kann derzeit 1,43 Prozent auf 23.795,67 Zähler zulegen.

Nachdem die Nachricht über die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump am Freitag an den asiatischen Finanzmärkten für eine Flucht der Anleger in sogenannte sichere Häfen gesorgt hatte, sind es am Montag Meldungen seines verbesserten Zustandes, die den asiatischen Aktienmarkt beflügeln. Seine COVID-Erkrankung hatte in der letzten Woche für große Unsicherheit gesorgt, auch in Bezug auf die US-Präsidentschaftswahlen im November.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken