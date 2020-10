ABB übernimmt niederländischen Anbieter von Industrierobotern - ABB-Aktie unbeeindruckt

ABB kauft laut eigener Mitteilung die niederländische Codian Robotics BV. Angaben zum Kaufpreis machte der Züricher Konzern nicht. Codian, dessen Roboter für Anwendungen mit hohen Hygieneanforderungen beispielsweise in der Lebensmittel-, Getränke- oder Pharmaindustrie zum Einsatz kommen, habe weltweit 20 Mitarbeiter.

Die ABB-Aktie beendete den Handel an der Schweizer Börse am Freitag mit plus 0,04 Prozent bei 23,63 Franken.

