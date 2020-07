Nachfrageeinbruch: ABB spürt die Krise deutlich - ABB-Aktie steigt dennoch

Besonders im kurzzyklischen Geschäft brach die Nachfrage ein und wegen des Lockdowns konnten viele Servicedienstleistungen und Systeminstallationen nicht durchgeführt werden. Für einen Lichtblick sorgte der Geschäftsbereich Antriebstechnik, der sich besser entwickelte als von ABB erwartet. Grund war die kräftige Erholung in China und die Abwicklung des Auftragsbestands.

Der Auftragseingang im Konzern rutschte um 18 Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar ab, bereinigt lag das Minus bei 14 Prozent. Der Umsatz knickte um 14 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar ein. Der Konzerngewinn lag bei 319 Millionen Dollar nach 64 Millionen Dollar im Vorjahr. Der starke Anstieg liegt daran, dass ABB im Vorjahr eine deutliche Belastung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Solarwechselrichtergeschäfts gebucht hatte.

ABB legt Aktienrückkaufprogramm auf

Nach dem Verkauf seines Stromnetzgeschäfts legt der Schweizer Technologiekonzern ABB wie angekündigt ein Aktienrückkaufprogramm auf. Starten sollen die Aktienrückkäufe am 23. Juli, wie die ABB Ltd ankündigte, und am 25. März 2021, dem Tag der nächsten Hauptversammlung, enden. Dabei will ABB maximal 180 Millionen eigene Aktien erwerben und dafür bis zu 4,2 Milliarden Schweizer Franken aufwenden.

Mit dem Aktienrückkaufprogramm will ABB die Erlöse aus dem Verkauf seines Stromnetzgeschäfts an den japanischen Hitachi-Konzern an seine Aktionäre weiterreichen. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.

Die ABB-Aktie gewinnt am Morgen im Schweizer Handel zeitweise 2,14 Prozent auf 23,84 Franken.

