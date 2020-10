Shop Apotheke legt in der Corona-Krise weiter kräftig zu - Aktie auf Rekordhoch

Die Erlöse stiegen nach vorläufigen Berechnungen im Jahresvergleich um knapp 40 Prozent auf 238,7 Millionen Euro, wie das seit September im MDAX gelistete Unternehmen am Montag im niederländischen Venlo mitteilte. Damit summiert sich das Plus in den ersten drei Quartalen auf rund 38 Prozent. Die Zahl aktiver Kunden wuchs seit dem Jahreswechsel um 1,2 Millionen, davon 0,4 Millionen im dritten Quartal.

Ein Börsianer hält es angesichts der jüngsten Umsatzentwicklung für denkbar, dass das Management bei der Vorlage des vollständigen Quartalsberichts am 5. November seine Jahresprognose ein weiteres Mal anhebt.

Unternehmenschef Stefan Feltens hatte seine Erwartungen bereits Ende Juli nach oben geschraubt. Demnach soll der Umsatz in diesem Jahr statt um 20 Prozent - wie zuvor gedacht - jetzt um mindestens 30 Prozent zulegen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 1 bis 2 Prozent des Umsatzes erreichen.

Das Unternehmen ist einer der großen Profiteure der Corona-Krise. Denn viele Menschen deckten sich im zu Beginn der Pandemie reichlich mit allen erdenklichen Medikamenten ein. Zudem scheuen mittlerweile viele Menschen den Gang in die Apotheken aus Furcht vor Ansteckungen. Sie bestellen daher lieber bei Versandapotheken.

Im dritten Quartal verbuchte Shop Apotheke besonders im nicht-deutschsprachigen Raum hohe Zuwächse. In Frankreich, Belgien, Italien und den Niederlanden stieg der Umsatz insgesamt um 82,2 Prozent. In Deutschland, Österreich und der Schweiz betrug der Zuwachs insgesamt 33,8 Prozent. Die drei Länder stehen mit gut 200 Millionen Euro weiterhin für den Großteil des Geschäfts des Konzerns.

Shop Apotheke auf Rekordhoch - Jefferies: Wächst weiter stark

Nach Umsatzzahlen der Shop Apotheke haben Anleger am Montagnachmittag beherzt nach den Aktien des Unternehmens gegriffen. In der Spitze schnellten diese via XETRA um fast elf Prozent auf 168,60 Euro nach oben - ein Rekordhoch. Sie überwanden damit das bisherige Hoch vom 24. August bei 166,40 Euro. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 7,5 Prozent auf 163,60 Euro.

Die Online-Apotheke habe im dritten Quartal sowohl in der deutschsprachigen Absatzregion als auch international stark abgeschnitten, lautete eine erste Einschätzung des Analysten Alexander Thiel von Jefferies. Das starke Wachstum habe sich in den Monaten Juli bis September fortgesetzt. Der Experte empfiehlt die Papiere unverändert zum Kauf, sein Kursziel von 120 Euro liegt allerdings deutlich unter dem aktuellen Kursniveau.

Die detaillierten Quartalszahlen will das Unternehmen am 5. November veröffentlichen. Ein Händler rechnet nach dem starken dritten Quartal damit, dass das Unternehmen dann den Ausblick für das Gesamtjahr anhebt. "Das legt die starke Kursreaktion nahe", so der Händler.

Die Aktionäre können sich bislang über ein exzellentes Börsenjahr freuen: Der Kurs hat sich seit Jahresbeginn nahezu vervierfacht. Den weltweiten Börsen-Crash wegen des Coronavirus im Februar und März hatte der Kurs kaum zu spüren bekommen. Anschließend galt das Unternehmen als einer der Profiteure der Corona-Krise.

Wegen des Kursanstiegs und einiger Kapitalerhöhungen ist das 2016 an die Börse gebrachte Unternehmen inzwischen rund 2,5 Milliarden Euro wert und damit zirka zehn Mal so viel wie beim Börsengang. Im März stieg Shop Apotheke zudem in den MDAX auf.

