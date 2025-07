Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Donnerstagnachmittag stark gefragt

Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,4 Prozent auf 94,90 EUR.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 94,90 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie legte bis auf 97,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 97,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 236.255 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien.

Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,61 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im Durchschnitt mit 174,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 06.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) -0,39 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 717,29 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 560,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Am 04.08.2026 wird Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Jahr 2025 -1,016 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

