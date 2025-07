Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) springt am Nachmittag an

So entwickelt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,3 Prozent auf 104,60 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,3 Prozent auf 104,60 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie zog in der Spitze bis auf 106,00 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271.954 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,40 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2024. 63,86 Prozent Plus fehlen der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 86,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 174,00 EUR.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,53 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,21 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 717,29 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 560,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,013 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Erste Schätzungen: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Hätte sich ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investition von vor einem Jahr eingebracht