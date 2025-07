Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 105,30 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 105,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ging bis auf 105,00 EUR. Bei 107,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.735 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 171,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie somit 38,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2025 bei 86,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,14 Prozent würde die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 174,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 06.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,53 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,21 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 717,29 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 560,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,012 EUR je Aktie in den Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Büchern.

