Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Vormittag in Rot

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 94,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 94,30 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.251 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 171,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Kursplus von 81,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2025 (86,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 9,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 174,00 EUR für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Am 06.05.2025 legte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ein EPS von -0,39 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 717,29 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 560,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,017 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stehen.

