Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse schrieb am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung, das schwache zweite Quartal habe sich bestätigt. Der Konzernumsatz liege im Erwartungsrahmen, doch der Geschäftsmix sei davon abgewichen. Das Joint-Venture Mediservice habe das insgesamt langsamere Wachstum mit frei verkäuflichen und verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland ausgeglichen. Die Profitabilität der Online-Apotheke verbessere sich unterdessen weiter./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

