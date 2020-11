Montagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte deutlich stärker in die neue Woche starten.

2. Börsen in Fernost verbuchen Aufschläge

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 07:00 MEZ 2,47 Prozent auf 24.925,96 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 2,02 Prozent auf 3.379,03 Einheiten zu.

In Hongkong steigt der Hang Seng um 1,66 Prozent auf 26.138,57 Punkte.

3. Nach Sieg bei US-Wahl : Biden geht an die Arbeit - Vorstellung von Corona-Expertenrat - Trump sieht sich weiter im Machtkampf

"Ab dem ersten Tag bereit" - das verspricht die neue Webseite des frisch gewählten US-Präsidenten Joe Biden. Zur Nachricht

4. Warren Buffett steckt neun Milliarden Dollar in eigene Aktien

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway setzt in der Corona-Krise immer stärker auf Aktienrückkäufe. In den drei Monaten bis Ende September gab das Konglomerat nach eigenen Angaben vom Samstag rund 9,0 Milliarden Dollar (7,6 Mrd Euro) für den Rückkauf eigener Anteilsscheine aus. Zur Nachricht

5. VW-Werk Bratislava soll für eine Milliarde Euro erweitert werden

Nach den gescheiterten Plänen für ein neues Werk in der Türkei will VW massiv in das Werk in Bratislava investieren. Die Kosten für die Erweiterung des Werks würden auf knapp eine Milliarde Euro geschätzt, berichtete die "Automobilwoche". Zur Nachricht

6. Chef der Aareal lässt Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen ruhen

Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Hermann J. Merkens, kann seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen. Wie die Aareal Bank mitteilte, kann er für voraussichtlich drei bis vier Monate seinen Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands nicht mehr nachkommen. Zur Nachricht

7. TRATON übernimmt Navistar für 44,50 Dollar je Aktie

TRATON hat nun den Vertrag über einen Zusammenschluss mit dem US-LKW-Hersteller Navistar unterzeichnet. Demnach soll die VW-LKW-Tochter die nicht bereits gehaltenen Navistar-Stammaktien für einen Preis von 44,50 Dollar je Stück erwerben. Zur Nachricht

8. Nemetschek will Milliarden-Umsatz - auch mit Zukäufen

Der Bausoftware-Anbieter Nemetschek will unter seinem neuen Chef Axel Kaufmann mittelfristig die Milliardenschwelle beim Umsatz erreichen und sieht sich auf dem Weg dorthin auch für große Zukäufe gerüstet. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit deutlichen Kursgewinnen

Die Ölpreise haben zum Wochenstart kräftig zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 40,47 US-Dollar. Das waren 1,02 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 97 Cent auf 38,11 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag nur wenig verändert und konnte damit die starken Kursgewinne der vergangenen Woche halten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1889 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

