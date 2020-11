Die Wall Street präsentierte sich am Freitag relativ lethargisch.

Der Dow Jones bewegte sich überwiegend im Minus und schloss 0,24 Prozent tiefer bei 28.323,40 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite kam kaum vom Fleck und legte um 0,04 Prozent auf 11.895,23 Zähler marginal zu.

Vor dem Wochenende kam es angesichts der weiterhin bestehenden Risikofaktoren zu kleinen Gewinnmitnahmen. Aufgrund des besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts für Oktober fiellen diese aber nicht allzu groß aus.

Bei der US-Präsidentenwahl ist Joe Biden dem Weißen Haus ein riesiges Stück näher gekommen. Dieser lag am Freitag bei der Auszählung der Stimmen in vier von fünf noch umkämpften Bundesstaaten in Führung. Er überholte Amtsinhaber Donald Trump auch in Georgia und Pennsylvania. Allerdings ist sein Vorsprung noch sehr knapp. Trump machte deutlich, dass er sich mit einer Niederlage keinesfalls abfinden wolle.

Auf dem US-Arbeitsmarkt beschleunigte sich im Oktober die Erholung: So stieg die Beschäftigung stärker als erwartet und die Arbeitslosenquote fiel deutlicher als zuvor prognostiziert.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken