Ausblick: 1&1 Drillisch zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

1&1 Drillisch wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2020 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,425 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,610 EUR erwirtschaftet worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent auf 940,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 929,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 EUR, gegenüber 2,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,81 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,67 Milliarden EUR generiert wurden.

