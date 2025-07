1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich 1&1

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 18,76 EUR nach oben.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 18,76 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 18,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 18,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.533 1&1-Aktien.

Am 26.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,14 EUR. 2,03 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 40,83 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,00 EUR.

Am 12.05.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte 1&1 am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,934 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen