1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 18,86 EUR.

Um 09:03 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 18,86 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 18,84 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.562 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 19,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,15 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,00 EUR angegeben.

Am 12.05.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,934 EUR in den Büchern stehen haben wird.

