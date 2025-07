1&1 Aktie News: 1&1 legt am Vormittag zu

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 18,54 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 18,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 906 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 19,14 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 3,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,00 EUR.

Am 12.05.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 1,02 Mrd. EUR, gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,57 Prozent präsentiert.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von 1&1.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,934 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen