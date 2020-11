Kursexplosion bei Scholar Rock-Aktie: Was steckt hinter dem Biotech-Nebenwert?

• Scholar Rock-Medikament SRK-015 zeigt Wirkung• Endgültige Ergebnisse werden in Q2 2021 erwartet• Aktie springt von rund 14 auf über 44 US-Dollar

Das in Deutschland gänzlich unbekannte Biotechnologieunternehmen Scholar Rock aus den USA konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung innovativer Arzneimittel zur Behandlung schwerer Krankheiten, bei denen die Signalübertragung durch Proteinwachstumsfaktoren eine fundamentale Rolle spielen.

Scholar Rock legt den Fokus auf sehr schwerwiegende Krankheiten

Basierend auf dem fundierten Fachwissen der Mitarbeiter und dem eigenen Forschungsteam baut Scholar Rock derzeit ein umfangreiches Portfolio neuartiger Produktkandidaten auf, die vornehmlich für Patienten, welche unter schwerwiegenden Krankheiten wie Krebs, Fibrose und Anämie leiden, gedacht sind.

Das Unternehmen versucht in diesem Zusammenhang die extrazelluläre Aktivierung von Wachstumsfaktoren zu regulieren. Die Forscher von Scholar Rock glauben nämlich, dass sich die Aktivierung der Proform und der latenten Form der Wachstumsfaktoren mit Hilfe von Antikörpern blockieren lässt. Wachstumsfaktoren sind natürlich vorkommende Proteine, die typischerweise als Signalmoleküle zwischen Zellen fungieren und eine grundlegende Rolle bei der Regulierung einer Vielzahl normaler zellulärer Prozesse spielen, einschließlich Zellwachstum und -differenzierung.

Biotech-Konzern experimentiert mit neuer Methode

Während traditionelle therapeutische Ansätze zur Behandlung von Krankheiten, bei denen Wachstumsfaktoren eine grundlegende Rolle spielen, eine direkte systematische Ausrichtung haben, setzen die Produktkandidaten von Scholar Rock auf eine latente Form der Aktivierung. Dieser selektive Ansatz verhindert dabei dosislimitierende Herausforderungen, die mit der Hemmung von Wachstumsfaktoren für die therapeutische Wirkung verbunden sind. Der spezielle Fokus auf biologisch validierte Wachstumsfaktoren ist somit einer der wesentlichen Alleinstellungsmerkmal von Scholar Rock.

Medikament SRK-015 soll den Muskelaufbau regulieren

Das aktuell führende Produkt von Scholar Rock ist das Medikament SRK-015. Es soll die Myostatinaktivierung verhindern und somit die Muskelfunktion bzw. den Muskelaufbau im menschlichen Körper fördern. SRK-015 ist eine Art Antikörper, welcher speziell gegen ProMyostatin und latentes Myostatin verwendet werden kann. Das Protein Myostatin, welches im menschlichen und tierischen Körper gebildet wird, hemmt den Muskelwachstum, sodass Muskelzellen nicht unendlich bzw. unkontrolliert weiterwachsen.

Gerade in Deutschland wird Myostatin immer wieder im Zusammenhang mit Gendoping genannt, da eine Inaktivierung der natürlichen Proteinfunktion von Myostatin zu anormalem Muskelwachstum führen kann.

Positives Zwischenergebnis sorgt für Euphorie

Die extreme Kursrally der Scholar Rock-Aktie ist dabei auf das positive Zwischenergebnis aus einer Phase-2-Studie zur Bewertung des SRK-015 Medikament zurückzuführen. So konnte das US-Unternehmen Ende Oktober verkünden, dass Patienten, sechs Monate nach der Behandlung mit dem Medikament, eine signifikante Verbesserung ihrer motorischen Funktionen verzeichnen konnten.

Die Zwischenanalyse des Unternehmens ergab, dass genau sechs Monate nach der Einnahme von SRK-015 exakt 67 Prozent aller Patienten eine Verbesserung ihrer körperlichen Leistung erzielen konnten. Bei 35 Prozent der Patienten wirkte das Medikament sogar außergewöhnlich gut, was einen Anstieg um mindesten drei Punkte auf der Hammersmith-Scala zur Folge hatte. Die Hammersmith-Scala wurde ursprünglich dazu entwickelt, um die körperlichen Fähigkeiten von SMA-kranken Kindern zu messen und besteht aus insgesamt 20 Abstufungen.

"Diese Zwischenergebnisse sind wichtig, da sie das Potenzial dieses muskelgesteuerten Ansatzes zur Verbesserung der motorischen Funktionen von Personen mit SMA Typ 2 und SMA Typ 3 zeigen", so Prof. Thomas Crawford, leitender Forscher der Studie an der Medizinischen Fakultät der John Hopkins-Universität, in Bezug auf die neusten Ergebnisse.

Scholar Rock steht vor dem Durchbruch

Die Ergebnisse aus der Phase-2-Studie sind für Scholar Rock ein echter Knaller, denn sollte es in absehbarer Zeit zu einer behördlichen Genehmigung des Medikaments kommen, dürften hohe Umsätze zu erwarten sein. Für Klarheit sorgen dabei erst die endgültigen Ergebnisse der Phase-2-Studie, die nach einer insgesamt 12-monatigen Behandlungsdauer im zweiten Quartal 2021 veröffentlicht werden.

Neben dem SRK-015 Medikament besitzt das Unternehmen jedoch auch noch andere vielversprechende Produktkandidaten, die in Zukunft ebenfalls noch sehr viel Potenzial haben.

Scholar Rock-Aktie kletterte in einer Woche um 220 Prozent

Während die Anteilsscheine von Scholar Rock am 26. Oktober 2020 noch bei rund 14 US-Dollar pendelten, notierten sie nur eine Woche später schon bei über 44 US-Dollar und somit mehr als dreimal so hoch. Die Marktkapitalisierung des US-Biotechwerts kletterte dementsprechend innerhalb nur einer Woche von etwas über 400 Millionen US-Dollar auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar.

Über diesen enormen Erfolg freuen können sich nun nicht nur die Aktionäre von Scholar Rock, die mit den Anteilsscheinen einen längeren Seitwärtstrend aussitzen mussten, sondern auch die Anteilseigner der Schweizer Biotechnologie-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech. Denn die Schweizer besitzen aktuell rund 1,3 Prozent der Anteile des US-Unternehmens.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Bildquellen: bluebay2014/stock.adobe.com, anyaivanova/shutterstock.com