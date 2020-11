Jim Cramer: Fünf Marktsegmente, die Corona standhalten können

• Unsicherheit an den Aktienmärkten nimmt zu• Jim Cramer: Aktuelle Situation kein "Alles verkaufen"-Moment• Börsenkenner empfiehlt fünf "COVID-sichere Bullenmärkte"

Als sich die Corona-Pandemie im Frühjahr auch in Europa, den USA und weiten Teilen der Welt ausbreitete und die Regierungen vielerorts mit Lockdowns reagierten, nahm die Unsicherheit auch an den Aktienmärkten zu - Anleger flüchteten in Scharen. Nun steigen die Corona-Infektionszahlen in der kalten Jahreszeit weltweit wieder. In Europa gibt es bereits wieder vermehrt Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die Unsicherheit nimmt erneut zu.

Börsenexperte Jim Cramer hat einen Tipp für Anleger, welche Marktsegmente trotz der Corona-Pandemie eine Chance bieten.

Keine Panik

Trotz steigender Fallzahlen und Verschärfung der Beschränkungen ist die aktuelle Situation laut CNBCs Jim Cramer kein "Alles verkaufen"-Moment. Cramer sagte, es fühle sich "ein wenig wie März an", als die Anleger in Panik gerieten, erklärte aber, dass die Zuschauer bereit sein sollten, Kaufgelegenheiten in bestimmten Bullenmärkten ausmachen zu können.

"Wenn Sie auf Tage wie heute psychologisch vorbereitet sein möchten, müssen Sie diese Einkaufsliste haben, da der Markt einen Verkauf nur dann auslöst, wenn Sie ... es am wenigsten erwarten", erklärte Cramer in seiner Sendung "Mad Money". "Ohne Spielplan kann man nicht stöbern, zu große Chance, dass man das Falsche kauft." Cramer rät Anlegern, in fünf Schlüsselbereichen des Marktes zuzuschlagen.

Diese fünf Sektoren sind einen Blick wert

"Wenn Sie befürchten, dass Aktien weiterhin in die Knie gezwungen werden, sollten Sie sich auf einige dieser COVID-sicheren Bullenmärkte stürzen", verlautete Cramer und benannte 5G, Digitalisierung, Hygiene, Hausrenovierung und den Automarkt als solche.

Die neue 5G-Technologie könne von keiner Pandemie oder von Problemen im Kongress oder im Weißen Haus gestoppt werden. Daher empfiehlt Cramer Anlegern Aktien von Unternehmen, die mit der 5G-Technologie verknüpft sind, wie zum Beispiel die von Marvell Technology, Broadcom und QUALCOMM. Im zweiten, von ihm ausgemachten Bullenmarkt, der Digitalisierung, empfiehlt Cramer Microsoft zum Kauf, denn das Unternehmen sei nicht abhängig von äußeren Einflüssen wie der US-Wahl oder einem Konjunkturpaket. Als weiteres Marktsegment, das trotz Corona-Krise Kaufgelegenheiten bietet, betrachtet der "Mad Money"-Host den Hygiene-Bereich, der vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus an Bedeutung gewonnen hat. Als Beispiele führt der Börsenkenner hier Procter & Gamble, Clorox und L Brands an. Den vierten Schlüsselmarkt, der sich von den Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie unbeeindruckt zeigen oder gar davon profitieren dürfte, macht Cramer im Bereich Haus-Modernisierung aus. Während der Corona-Krise, die für viele Menschen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, Reisebeschränkungen und das Arbeiten im Home-Office mit sich brachte, dürften einige ihr Geld wohl, statt in Urlaub oder andere größere Anschaffungen, in das eigene Zuhause, in dem aktuell viel Zeit verbracht wird, investieren. Chancen misst Cramer in diesem Sektor den Aktien von Masco, Home Depot, Lowes und Walmart bei. Als fünften COVID-sicheren Bullenmarkt nennt Jim Cramer den Automarkt - unter anderem, da sich unter den aktuellen Umständen niemand mehr sicher fühle öffentliche Verkehrsmittel oder Gemeinschaftsfahrzeuge zu nutzen. Hier nennt er Ford, Tesla und Lithia Motors als mögliche Kaufgelegenheiten.

