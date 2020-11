Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. heute

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 15.125,37 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 14.813,55 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 259,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 253,36 Dollar.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 443,86 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 435,23 US-Dollar.

Der Litecoin wird bei 59,62 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 58,91 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,2531 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,1064 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,1014 US-Dollar notiert hatte.

Der Monero ist am Sonntag 116,30 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 110,34 US-Dollar gelegen hatte.

Heute pendelte der IOTA-Kurs um die 0,2650 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der IOTA-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der IOTA 0,2575 US-Dollar kostete.

Der Verge-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,0042 US-Dollar auf er Stelle.

Heute pendelte der Stellar-Kurs um die 0,0817 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Stellar-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Stellar 0,0797 US-Dollar kostete.

Der NEM-Kurs läuft bei 0,1225 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 67,82 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 66,51 US-Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 15,42 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 15,04 US-Dollar notiert hatte.

