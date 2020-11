Biden-Sieg und Impfstoff-Hoffnung: Dow schließt mit kräftigen Gewinnen

Der Dow Jones begann den Tag mit einem satten Plus und sprang kurz darauf auf einen neuen Rekordstand (29.933,83 Punkte). Seine bisherige Bestmarke aus dem Februar - vor dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie - lag bei 29.568 Punkten. Am Ende ging das Börsenbarometer 2,95 Prozent fester bei 29.158,56 Zählern in den Feierabend.Der technologielastige NASDAQ 100 blieb dagegen merklich zurück und ging sogar mit Verlusten aus dem Handel.

Ein effektiver Corona-Impfstoff in Europa und den USA rückt in greifbare Nähe: Das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Pharmariese Pfizer teilten mit, ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien nicht registriert worden. Beide Unternehmen wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Experten und Finanzanalysten zeigten sich beeindruckt.BioNTech-Papiere schnellten auf ein neues Rekordhoch. Die Pfizer-Aktien gewannen ebenfalls deutlich. Die auf mehr als 90 Prozent bezifferte Effizienz des Mittels sei beeindruckend, schrieb Analyst Chris Schott von JPMorgan. Es könne sich um einen Durchbruch im Kampf gegen die Pandemie handeln. Analyst Carter Gould von Barclays schrieb, die hohe Effizienz dürfte dazu beitragen, Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und der allgemeinen Impfbereitschaft auszuräumen.

Auch andere Aktien profitieren

Profiteure der Nachricht zum Impfstoff waren auch Aktien von Fluggesellschaften, Hotelbetreibern und Kreuzfahrtanbietern. So schossen American Airlines, United Airlines und Delta Air Lines deutlich hoch. Papiere der Hotelkette Marriott gewannen ebenfalls, genauso wie die von Wynn Resorts. Aktien der Kreuzfahrt-Reedereien Carnival und Royal Caribbean schnellten um 36 beziehungsweise 26 Prozent hoch.

Mit einem möglichen Boom von Buchungen im Falle eines wirkungsvollen Impfstoffs gegen das Virus zogen die Aktien der Kreditkartenkonzerne American Express und Visa an. Papiere des Online-Reisebüros Expedia schossen ebenfalls in die Höhe.

Größter Kursverlierer im Nasdaq-100 waren die Aktien von Biogen, sie brachen um rund ein Drittel ein. Der US-Biotechkonzern und sein japanischer Forschungspartner Eisai haben bei ihrem Hoffnungsträger gegen die Alzheimer-Krankheit einen Rückschlag erlitten. Ein Experten-Komitee der US-Gesundheitsbehörde FDA sprach sich gegen eine Zulassung von Aducanumab aus.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: 123RF