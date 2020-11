Was Sie am Dienstag an der Börse wissen müssen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart fester bei zeitweise 11.896,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei ist heute feiertagsbedingt geschlossen. Am Montag kletterte er um 1,39 Prozent auf 23.295,48 Zähler nach oben. Der Shanghai Composite notiert 1,30 Prozent fester bei 3.267,14 Einheiten. In Hongkong verbucht der Hang Seng einen Aufschlag in Höhe von 2,37 Prozent auf 25.035,28 Punkte. (7.29 Uhr MESZ)

3. HelloFresh bestätigt Prognose nach Gewinn- und Umsatzsprung

Der Kochboxenanbieter HelloFresh hat im dritten Quartal nach endgültigen Zahlen den Nettogewinn mehr als verdreifacht, den Umsatz mehr als verdoppelt. Zur Nachricht

4. Schwache Agrargeschäfte und Abschreibungen drücken Bayer ins Minus

Bayer hat wegen schwieriger Agrargeschäfte auch im dritten Quartal einen Milliardenverlust erlitten. Zur Nachricht

5. VW-Aktie: Volkswagen ruft 218.000 Autos in USA zurück

Volkswagen beordert in den USA wegen der Gefahr von Benzinlecks in größerem Stile Fahrzeuge in die Werkstätten. Zur Nachricht

6. Australische Notenbank senkt Leitzins und kündigt Anleihekauf an

Die australische Notenbank hat ihre Zügel weiter gelockert. Zum einem wurde - wie von Experten erwartet - der Leitzins um 0,15 Prozentpunkte auf 0,10 Prozent gesenkt. Zur Nachricht

7. Klöckner erholt sich im dritten Quartal

Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im dritten Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis am oberen Rand der eigenen Erwartungen erzielt. Zur Nachricht

8. Überraschende Zusatzveranstaltung angekündigt: Apple stellt noch etwas Neues vor

Apple hat für kommende Woche noch eine Neuheiten-Vorstellung angekündigt, obwohl es in diesem Jahr bereits neue iPhones und iPads gab.Zur Nachricht

9. Evonik trotzt Corona-Krise im dritten Quartal

Der Umsatz fiel zwar im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro, wie Evonik am Dienstag bei der Vorlage der endgültigen Resultate in Essen mitteilte. Zur Nachricht

10. Euro auf Erholungskurs

Der Euro hat sich am Tag der US-Präsidentenwahl etwas von seinen Kursverlusten in den vergangenen Tagen erholt. Am Dienstagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1655 US-Dollar.

