Pfeiffer Vacuum mit Erholung in Corona-Krise. Australische Notenbank senkt Leitzins und kündigt Anleihekauf an. Klöckner erholt sich im dritten Quartal. Lufthansa-Großaktionär Thiele will Bund als Vermittler im Sanierungsstreit. EssilorLuxottica dämmt Umsatzrückgang ein. BNP Paribas verdient im Sommer überraschend viel.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich in Grün. Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart fester bei zeitweise 11.896,50 Punkten. Auch der TecDAX wird im Plus erwartet. Anleger blicken auf nach wie vor hohe Corona-Infektionszahlen und die US-Präsidentschaftswahl in den USA, die heute sattfindet. Marktteilnehmer legen besonderen Wert darauf, dass das Ergebnis eindeutig ausfällt, unabhängig davon, ob nun der derzeitige Präsident Donald Trump oder sein Herausforderer Joe Bien gewinnt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen zeigen sich Anleger in Kauflaune. Der EuroSTOXX 50 bewegt sich am Dienstag vorbörslich auf grünem Terrain. Auch die Anleger an den europäischen Märkten schaue gespannt in die USA, wo heute die Präsidentschaftswahl stattfinden wird. Nach wie vor bleiben die hohe Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie Lockdown-Maßnahmen im Blick. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am ersten Handelstag der Woche freundlich. Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,72 Prozent bei 26.691,28 Punkten. Im Handelsverlauf hielt sich das Börsenbarometer im Plus und schloss 1,60 Prozent fester bei 26.924,46 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite konnte nach einem Ausflug in die Verlustzone auf grünem Terrain schließen und verabschiedete sich 0,42 Prozent fester bei 10.957,61 Zählern aus dem Handel. Einen Tag vor der US-Präsidentschaftswahl unternahm die Wall Street damit einen Erholungsversuch. Die vergangene Woche war für den Dow die schwächste seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März gewesen. Jedoch gibt es eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren: Die Zahl der Neuinfektionen steigt in den USA wieder stark an und der noch amtierende US-Präsident Trump hat am Wochenende vor Unruhen im Land nach der Präsidentschaftswahl gewarnt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken