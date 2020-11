Gewinn von Primark-Mutter AB Foods bricht ein - AB Foods-Aktie in Rot

Aktien in diesem Artikel

Der bereinigte operative Gewinn sackte im abgeschlossenen Geschäftsjahr (bis Mitte September) um 28 Prozent auf 1,02 Milliarden britische Pfund (1,14 Mrd Euro) ab, wie Associated British Foods am Dienstag in London mitteilte. Nach der dreimonatigen Schließung der Kleidungsgeschäfte gebe es weiter die Unsicherheit, ob Filialen kurzfristig übergangsweise schließen müssen, sagte AB Foods-Chef George Weston laut Mitteilung. Aus diesem Grund wolle der Konzern für das Jahr keine Dividende ausschütten.

Der Konzernumsatz lag mit 13,9 Milliarden Pfund etwa 12 Prozent unter dem Vorjahreswert. Hauptsächlich sei das auf das dritte Quartal zurückzuführen, in dem die Primark-Filialen geschlossen waren, hieß es. AB Foods schätzte, dass allein durch Primark zwei Milliarden Pfund Umsatz sowie 650 Millionen Pfund Gewinn verloren gegangen seien.

Das operative Ergebnis im Bekleidungsgeschäft ist im vergangenen Jahr um 60 Prozent auf 362 Millionen Pfund eingebrochen. Alle anderen Sparten von AB Foods konnten hingegen zulegen - vor allem das zuletzt schwierige Zuckergeschäft war mit 100 Millionen Pfund fast vier Mal so groß wie noch im Geschäftsjahr 2019. Grund dafür waren gute Geschäfte auf dem europäischen und chinesischen Markt.

Billigkette Primark sagt weiter Nein zu Online-Handel

Trotz eines Gewinneinbruchs in der Corona-Krise sieht der Mutterkonzern der Billigkaufhauskette Primark keinen Grund für eine Kehrtwende hin zum Onlinehandel.

"Was wir bei Primark gesehen haben, ist, dass Menschen, die einkaufen können, lieber bei uns einkaufen als online", sagte der Chef des Konzerns Associated British Foods, George Weston, am Dienstag. Mehr als die Hälfte der Stammkunden habe während der Schließung nichts online gekauft und statt dessen auf die Wiedereröffnung der Geschäfte gewartet. "Das ist meiner Meinung nach eine sehr beruhigende Statistik", sagte er. Daher sehe er keinen Grund, einen Online-Handel aufzubauen. Primark verkauft seine Waren wegen des niedrigen Preisniveaus nicht online, da die Billigkette das für unwirtschaftlich hält.

AB Foods-Titel geben in London zeitweise um 1,63 Prozent auf 1.694,00 Pence ab.

LONDON (dpa-AFX) / reuters

Bildquellen: Angelina Dimitrova / Shutterstock.com