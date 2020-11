Ripples Blockchain-Bericht: Werden digitale Zentralbankwährungen Bitcoin den Rang ablaufen?

• Krypto-Unternehmen Ripple veröffentlicht Blockhain-in-Payments-Report• Blockchain und CBDCs unter der Lupe• Wunsch nach digitalen Zahlungen gestiegenDas Krypto-Unternehmen Ripple, welches die Kryptowährung XRP ins Leben gerufen hat, veröffentlichte kürzlich seinen Bericht über die Lage zur Blockchain-Technologie - mit dem Fokus auf Zahlungsverkehr. Für den Report führte Ripple eine Umfrage mit 854 Teilnehmenden aus 22 Ländern durch.

Anstieg bei Nachfrage nach digitalen Bezahllösungen

Anhand der Umfrage stellte Ripple fest, dass digitale Bezahlungen immer stärker nachgefragt werden. Mit 99 Prozent zeigten sich fast alle Befragten einig darüber, dass Krypto-Assets das Potenzial besitzen, den Zahlungsverkehr zu verbessern. Allerdings gaben auch etwa 61 Prozent an, dass Krypto-Assets eine zu hohe Volatilität aufweisen.

Hinsichtlich der Internetdevisen eröffnete sich auf Unternehmensseite sogar, dass diese zunehmend als "praktikable Option" betrachtet werden. Dabei stünde im Fokus, "die Geschwindigkeit und Effizienz des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs zu erhöhen," heißt es in dem Bericht. Neben dem Plusfaktor der Echtzeittransaktion steht aber auch die Erschließung benachteiligter Bevölkerungsgruppen, die auf diesen Weg in die Finanzwelt inkludiert werden können.

Blockchain wird beliebter

Eine wichtiger Erkenntnis, die aus dem Report hervorging, ist die Beliebtheit der Blockchain. Am höchsten ist das Interesse zwar seitens der frühen Befürworter, besonders hinsichtlich der digitalen Bezahllösung, doch auch seitens der Unternehmen ist ein zunehmendes Interesse zu verzeichnen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Ripple berichtet, dass 82 Prozent der befragten Unternehmen, die nicht an einem frühen Projekt beteiligt waren oder sind, Interesse an der Nutzung haben.

BTC ECHO nennt die Blockchain eine Win-Win-Situation, von der nicht nur Unternehmen, sondern auch Kunden profitierten. Die Ripple-Umfrage ergab diesbezüglich, dass fast die Hälfte der Teilnehmenden denkt, dass "digitale Vermögenswerte ihren Kunden einen Mehrwert bieten". Hintergrund für diese Annahme ist vor allem die Reduzierung der Kosten und die Geschwindigkeit der Transaktion.

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln - oder für Profis über die Börse Stuttgart Digital Exchange

CBDCs holen im Beliebtheitsrennen um Bezahllösung auf

Bei überzeugten Kryptofans war lange unangefochten der Bitcoin oder auch andere der bekannten Kryptowährungen das Zahlungsmittel der Zukunft. Vor zwei Jahren belegten die drei nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen noch den ersten Platz im Ranking der beliebtesten Werte in Ripples Umfrage. Doch inzwischen wird das Rennen knapp - digitale Versionen von etablierten Landeswährungen stehen inzwischen auf der Wunschliste von Unternehmen. Wichtig scheint also in erster Linie, dass es sich um eine digitale Lösung handelt, die möglichst effizient ist und am besten von staatlicher Seite emittiert wird.

In dem Report heißt es, dass die Kernfaktoren für eine erfolgreiche CBDC "Interoperabilität, regulatorische Klarheit und geringe Volatilitätsrisiken" sind. Bei Kyptowährungen wie Bitcoin, XRP, Litecoin und Co. wurde in der Vergangenheit immer wieder die Wertschwankungen und mangelnde Regularien kritisiert, die einer Massen-Adaption noch im Weg stünden. CBDCs unterliegen diese Schwachpunkten weniger. Doch eine tragende Säule, die es aufzubauen gilt, bevor diese langfristig und erfolgreich eingeführt werden können, ist die Komptabilität "zwischen den verschiedenen CBDC-Initiativen und den bestehenden nationalen und internationalen Systemen sowie anderen digitalen Währungen" zu gewährleisten - bestehende Klüfte müssen überwunden werden, mahnt Ripple.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexander Yakimo / Shutterstock.com, Wright Studio / Shutterstock.com