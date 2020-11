Während die US-Wahl läuft: US-Börsen beenden Tag mit kräftigen Aufschlägen

Der Dow Jones kletterte zur Eröffnung am Wahltag-Dienstag weitete sein Plus im Verlauf weiter aus. Schlussendlich schickten Anleger den US-amerikanischen Leitindex 2,06 Prozent auf 27.480,03 Punkte nach oben.

Laut Umfragen besitzt der demokratische Herausforderer Joe Biden weiterhin einen komfortablen Vorsprung auf US-Präsident Donald Trump . Doch ob es wirklich zu einem Sieg reicht, wird von vielen Faktoren abhängen. Nicht zuletzt, ob der Amtsinhaber eine Niederlage akzeptieren wird. Die Sorge vor "chaotischen Verhältnissen" in den Tagen nach der Wahl geht weiter um, so ein Beobachter. Zudem ist die Frage, wann ein belastbares Ergebnis feststeht.

"Der Markt sieht einen Biden-Sieg als den sichersten Weg, um die COVID-19-Pandemie zu besiegen und einen positiven Ausgang der Konjunkturgespräche zu erreichen", sagte Analyst Paul Sandhu von BNP Paribas Asset Management. "Sollten die Demokraten als Gewinner aus der Wahl hervorgehen, dann könnte die Regierung weitere 3 Billionen Dollar ausgeben, um die US-Wirtschaft zu stärken", so Stephane Monier, Chief Investment Officer bei Lombard Odier. Das verliehe der in den vergangenen Wochen abgeschwächten Aktienmarktrally neuen Schwung.

US-Industrieaufträge steigen etwas stärker als erwartet

Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind im September etwas stärker als erwartet gestiegen. Die Betriebe erhielten 1,1 Prozent mehr Bestellungen als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 1,0 Prozent gerechnet. Der Anstieg im August wurde auf 0,6 Prozent (zunächst +0,7 Prozent) nach unten revidiert.

Ohne Transportgüter stiegen die Aufträge um 0,5 Prozent. Hier war ein Anstieg von 0,6 Prozent prognostiziert worden.

Nach heftigen Einbrüchen im März und April war der Ordereingang in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen.

Auch die Auftragseingänge für langlebige Güter legten im September laut einer zweiten Schätzung merklich zu. Sie kletterten um 1,9 Prozent zum Vormonat. Hier wurde eine ersten Schätzung bestätigt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa_AFX

Bildquellen: onairda / Shutterstock.com, Vacclav / Shutterstock.com