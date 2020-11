Erste Schätzungen: Sonos informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sonos wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.11.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2020 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,011 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sonos -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 292,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 294,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,344 USD je Aktie, gegenüber -0,050 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

